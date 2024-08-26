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Еще три взрыва прогремели в районе аэропорта Жуляны в Киеве

По данным очевидцев, в районе аэропорта Жуляны в Киеве прогремели еще три взрыва, сообщает ТАСС .

Ранее там были зафиксированы два мощных взрыва. Очевидцы отмечали, что из-за этого в нескольких домах, расположенных рядом с аэропортом, пропадал свет.

В общей сложности в районе столичной украинской авиагавани были слышны пять взрывов.

Ранее на Украине была объявлена воздушная тревога из-за прилетов. Наблюдаются перебои со светом по всей стране.