сегодня в 15:30

Еще одного человека спасли из-под завалов обрушившегося цеха в Липецкой области

Из-под завалов обрушившегося завода компании «Моторинвест» в Липецкой области извлекли еще одного пострадавшего, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Ранее из-под обломков спасли еще пятерых человек.

По данным РЕН ТВ, под завалами могут находиться до 15 рабочих. Двое из них смогли дозвониться до спасателей.

Сейчас специалисты продолжают разбор обломков. Они пробираются к сотрудникам, которые оказались в ловушке.

В четверг на заводе компании «Моторинвест» в Липецкой области произошло обрушение крыши одного из цехов. Предварительно, ЧП случилось из-за скопления снега.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.