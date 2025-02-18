Еще одна жертва: в список «Деда Мороза»-педофила попала 9-летнняя девочка

На 54-летнего «дядю Володю» из Бугульмы возбуждено еще одно уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, сообщает KazanFirst .

Ранее мужчину обвили в изнасиловании шестилетней девочки. Летом он был с ребенком в квартире друзей, где надругался над жертвой. Также он снял процесс на видео. Позднее девочка призналась родителям, а насильника задержали.

Как рассказал источник, летом 2024 года на протяжении трех месяцев задержанный также развращал девятилетнюю девочку.

Во время проверки силовики нашли на смартфоне подозреваемого детское порно и видеозапись с изнасилованной шестилетней девочкой. При обыске в его доме обнаружены детское белье и носки.

При этом Владимир Ш. известен в Бугульме: перед каждым Новым годом он раздавал детям конфеты в костюме Деда Мороза.