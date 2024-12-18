Деда Мороза из Бугульмы обвинили в серийной педофилии

54-летний Владимир Шишканов известен в Бугульме, его считают местной легендой. Перед каждым Новым годом он раздавал детям конфеты, но теперь общественника дядю Вову обвинили в серийной педофилии, сообщает Mash .

Каждый год мужчина садился на велосипед в костюме Деда Мороза, передвигался по городу, раздавая детям сладости. Некоторых он приглашал домой. Он также строил горки.

Выяснилось, что у Шишканова есть судимость за хранение детского порно. А в настоящий момент его обвинили в изнасиловании шестилетней девочки. По данным следователей, летом он остался с ребенком в квартире друзей, где совершил над ней насилие сексуального характера. Более того, местный Дед Мороз снял процесс на видео. Со временем девочка призналась родителям, а Шишканова задержали.

Во время проверки смартфона подозреваемого правоохранители обнаружили детское порно и видеозапись с той самой изнасилованной девочкой. При обыске в доме мужчины найдены детское белье и носки. Шишканов находится в СИЗО и ждет суда по статьям о распространении детского порно и изнасиловании.

Ранее стало известно, что многодетный отец-педофил из Ярославской области насиловал четырех своих несовершеннолетних дочерей на протяжении 11 лет. Мужчина вместе с супругой воспитывал трех родных дочерей и одну приемную.