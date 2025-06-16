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Еще одна река вышла из берегов в Сочи и затопила шоссе

В Сочи после проливных дождей еще одна река вышла из берегов. В результате участок Батумского шоссе оказался погружен в воду, сообщает SHOT .

В этот раз из берегов вышла река Ира. Больше всего от наводнения пострадали жители поселка Дагомыс.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что дорогу полностью затопило. Транспорт буквально утопает в воде. Очевидцы сообщают о бурных потоках на шоссе.

Ранее в Сочи прошли обильные осадки, из-за чего несколько рек вышли из берегов. Так, были затоплены улицы Адлера. На некоторых улицах вода достигает первых этажей.

Штормовое предупреждение действует в Сочи до конца 16 июня. МЧС предупредило жителей города о сильных дождях, ветре и подъеме уровня рек.

Между тем в поселке Красная Поляна температура резко опустилась, приблизившись к нулю. Там выпал снег.