В Сочи река вышла из берегов, город остался без света

Катастрофическое наводнение охватило Сочи сегодня после проливных дождей, превративших улицы Адлера в бурные потоки, пишет Telegram-канад Shot .

Река Херота, выйдя из берегов, затопила прилегающие районы, оставив без электроснабжения значительную часть города.

МЧС России подтверждает экстремальные погодные условия — помимо ливня, в регионе зафиксированы порывы ветра до 18 м/с и угроза схода селей. На данный момент спасательные бригады обследуют наиболее пострадавшие районы, однако официальных данных о пострадавших пока нет.

На улице Демократической вода достигла уровня первых этажей. В микрорайоне Кудепста зафиксированы перебои с мобильной связью. Автомобилисты сообщают о десятках затопленных машин.

Гидрологи прогнозируют продолжение ливней до конца недели, что может усугубить и без того критическую ситуацию. Туристам советуют избегать прогулок у рек и горных склонов, где сохраняется риск внезапных паводков.