Еще один украинский дрон сбили над Белгородской областью
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Инцидент произошел в районе 14:15 в пятницу. Дрон противника сбили с помощью дежурных средств ПВО.
Таким образом, пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку в России.
Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал трактор в Белгородской области, когда он работал в поле. В результате взрыва никто не пострадал.