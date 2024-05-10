сегодня в 16:25

Еще один украинский дрон сбили над Белгородской областью

Инцидент произошел в районе 14:15 в пятницу. Дрон противника сбили с помощью дежурных средств ПВО.

Таким образом, пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку в России.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал трактор в Белгородской области, когда он работал в поле. В результате взрыва никто не пострадал.