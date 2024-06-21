Еще один кроссовер-убийца попытался сжечь заживо семью в Москве

Красный кроссовер Volvo XC60 попытался сжечь водителя с дочерью, когда семья ехала по МКАДу. Автомобиль неожиданно вспыхнул прямо посреди дороги, сообщает SHOT .

Сначала дым пошел из-под левого колеса, а на приборной панели загорелся знак низкого давления масла в двигателе. Водитель решила залить масло, после чего проблема исчезла, но совсем ненадолго.

Уже через 10 минут пламя полностью охватило капот автомобиля. На помощь подоспели другие водители с огнетушителями, поэтому трагедии удалось избежать. При этом женщина заявила, что проходила плановое ТО всего три недели назад.

Ранее китайский кроссовер GAC попытался заживо сжечь своего владельца. Водитель вместе с супругой решил заправиться на трассе М12, но внезапно в машине загорелась левая передняя дверь. При этом в автомобиле заклинили ремни безопасности и отказали тормоза.