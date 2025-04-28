Еще не очнулась: как себя чувствует новосибирская модель, впавшая в кому в Китае

Новосибирская модель Диана Галина два месяца назад впала в кому в Китае. Ее перевезли в Благовещенск, а оттуда собираются транспортировать на Алтай. Девушка все еще не пришла в себя, сообщает kp.ru .

Диана родилась в Новосибирске, а затем ее семья переехала в город Заринск Алтайского края. Там девушка заключила контракт с модельным агентством, она успела побывать во Франции, Италии, а также в КНР.

После того, как модель в очередной раз отправилась в Китай по контракту, с ней произошло несчастье — в конце февраля она впала в кому. По словам мамы девушки, Диана никогда не жаловалась на здоровье, но у нее иногда болела голова после перелетов.

24 февраля девушка в последний раз вышла на связь с матерью из Китая. Затем ее нашли без сознания в ванной. Ее доставили в пекинскую клинику и прооперировали. Оказалось, что у модели случился разрыв аневризмы, после чего она впала в кому.

Через месяц девушку доставили в Благовещенск на реанимобиле медицины катастроф. Сейчас Диана все еще находится там, она не пришла в сознание. Модель хотят перевезти на поезде из Благовещенска в Алтайский край, где живет ее мама.

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