«Ерунда, скоро само пройдет»: школьница умерла после самолечения простуды

сегодня в 17:39

Семиклассница скончалась во время домашнего лечения от ОРВИ в Ленобласти

Тринадцатилетняя школьница скончалась во время домашнего лечения от ОРВИ в Ленинградской области, сообщает «Mash на Мойке» .

Трагедия произошла накануне в Светогорске. Девочка подхватила вирус и находилась дома на амбулаторном лечении. Утром мама решил проверить состояние дочери и обнаружила, что ребенок мертв.

В настоящее время выясняются все обстоятельства смерти школьницы. Семья погибшей характеризуется как благополучная и не состояла на учете.

Ранее в подмосковном Домодедове 12-летняя девочка выпила машинное масло. Родители сразу вызвали медиков, ребенка госпитализировали.

