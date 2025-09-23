Утолила жажду: российская школьница напилась машинного масла
В Домодедове 12-летняя девочка выпила машинное масло и попала в больницу
Фото - © Станислав Парамонов / Фотобанк Лори
12-летняя девочка из Домодедова случайно выпила машинное масло, после чего ее экстренно доставили в больницу, сообщает Mash.
Несчастный случай произошел 22 сентября в районе 19 часов.
Как рассказала мама пострадавшей, девочка попробовала техническую жидкость по ошибке. Родители сразу вызвали медиков, ребенка госпитализировали.
Юная пациентка находится в состоянии средней тяжести.
Ранее четырехлетний мальчик из Норильска попал в больницу после того, как случайно выпил смесь бытовых химикатов. Опасную жидкость приготовил его восьмилетний брат, когда ставил химический эксперимент.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.