Эпичные кадры: дорога обвалилась на глубину более 50 м в Бангкоке

сегодня в 14:33

Дорога обвалилась на глубину более 50 м на оживленной улице Бангкока

В Сети появились кадры обвала асфальтовой дороги на оживленной улице Бангкока. В результате образовалась огромная 50-метровая яма, сообщает SHOT .

Инцидент произошел возле одной из крупнейших больниц Таиланда — Ваджира. В кадре видно, как асфальтовая дорога резко стала уходить под землю. Это произошло из-за размытия грунта в подземном тоннеле.

В результате образовалась глубокая яма, которая начала заполняться водой и землей. Рядом в этот момент стояли люди, которые успели отбежать от опасного места.

По данным специалистов, существует опасность просадки близлежащих зданий. В том числе есть угроза для устойчивости самой больницы.

Ранее страшный супертайфун «Рагаса» накрыл Тайвань. Он вызвал наводнение, которое унесло жизни как минимум 14 человек.

