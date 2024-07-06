Энергообъект поврежден в Сумской области Украины ночью

сегодня в 08:56

Прошлой ночью поврежден энергетический объект на территории Сумской области Украины, некоторые населенные пункты осталась без света, сообщает Газета.ru .

Сумская областная военная администрация рассказала, что ночью в регионе были слышны удары. Но там не пояснили, какой объект поврежден.

Сотрудники местных аварийно-ремонтных служб уже начали восстанавливать электроснабжение в области.

Ранее воздушную тревогу объявили в 10 регионах Украины. Сигнал звучал в том числе и в Сумской области.