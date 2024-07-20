Энергетический объект поврежден в Сумской области Украины
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Объект энергетической инфраструктуры получил повреждения, он расположен в Сумской области на севере Украины, сообщает ТАСС.
Как уточняет издание «Общественное», энергетический объект находится в Конотопе.
Ранее СМИ писали о взрывах, которые слышали в Киеве, Полтаве и Миргороде Полтавской области.
В этом месяце энергообъект был поврежден в Сумской области. Из-за этого ряд населенных пунктов оставался без света. Специалисты начали восстанавливать поврежденный объект сразу после ЧП.