Энергетический объект поврежден в Сумской области Украины

сегодня в 08:23

Объект энергетической инфраструктуры получил повреждения, он расположен в Сумской области на севере Украины, сообщает ТАСС .

Как уточняет издание «Общественное», энергетический объект находится в Конотопе.

Ранее СМИ писали о взрывах, которые слышали в Киеве, Полтаве и Миргороде Полтавской области.

В этом месяце энергообъект был поврежден в Сумской области. Из-за этого ряд населенных пунктов оставался без света. Специалисты начали восстанавливать поврежденный объект сразу после ЧП.