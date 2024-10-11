Жильцы элитного ЖК в московском районе Лефортово рассказали в соцсетях о странном поведении детей мигрантов, живущих по соседству. По словам горожан, на днях малолетние иностранцы устроили сексуальные игры прямо на детской площадке двора, сообщает RuNews24.ru .

О произошедшем 6 октября рассказал один из местных жителей, поделившись историей в чате дома. Так, малолетние дети иностранцев «предавались взрослым „играм“, ничуть не стыдясь своего поведения», отмечает издание.

Сексуальные утехи отпрыски устроили прямо на глазах других детей. Примечательно, что «взрослые игры» происходили на детской площадке одного из лефортовских ЖК, который считается элитным.

По некоторым данным, указанные дети — брат и сестра из многодетной семьи приезжих из Киргизии.

«Это не укладывается в голове, но мальчику на вид 10 лет, а девочке — 7. Мало того, как утверждают очевидцы, они — брат и сестра из многодетной семьи уроженцев Киргизии», — возмутился мужчина.

По словам местных, они в курсе, где живут устроившие интимные игры дети.

Один из жильцов добавил, что сейчас решается вопрос об огораживании территории, где произошел инцидент. Как заметил мужчина, у этих детей есть свои придомовые площадки, однако «они все равно приходят к нам».

«Очевидно, дети еще не половозрелые и повторяют поведение родителей, увиденное дома… Трясти надо все семейство», — прокомментировал ситуацию другой пользователь.