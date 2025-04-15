Эмираты попросили отобрать квартиры у внезапно разбогатевшего гаишника из Москвы

Россия попросила ОАЭ изъять пять дубайских квартир у экс-гаишника из Москвы

Генпрокуратура России попросила ОАЭ изъять пять дубайских квартир, принадлежащих экс-инспектору ДПС из Москвы Сергею Кузнецову. Ранее бывший полицейский неизвестными путями разбогател, после чего связанные с ним активы на 180 млн рублей обратили в доход государства, сообщает SHOT .

Генпрокурор Игорь Краснов на встрече с президентом Управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом рассказал, что делился российским опытом по конфискации в доход государства имущества, законное приобретение которого не доказано.

«Один из таких исков нами предъявлен к бывшему российскому полицейскому, владеющему в Дубае пятью квартирами стоимостью свыше 3 миллионов дирхамов», — отметил глава Генпрокуратуры России во время рабочей поездки в Абу-Даби.

Во время службы в Москве экс-инспектор Кузнецов, его близкие и родные приобрели свыше 20 объектов недвижимости. Тогда бывший гаишник не смог доказать, что эти активы были приобретены законно.

В 2022 году Генпрокуратура через суд добилась, чтобы имущество и деньги Сергея Кузнецова на сумму более 180 млн рублей перешли в доход государства.