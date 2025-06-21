сегодня в 19:33

Элитный спорткар Ferrari вылетел на обочину при ДТП в Новой Москве

В Троицком административном округе произошла крупная авария с участием нескольких транспортных средств. В итоге элитный спорткар Ferrari вылетел на обочину и получил серьезные повреждения, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что водитель автомобиля Geely не заметил Ferrari и, набирая скорость, столкнулся с ним. В аварию также попали еще две машины.

В результате столкновения спорткар оказался в кювете. Владелец Ferrari получил травмы, но от госпитализации отказался. Судя по опубликованным кадрам, у авто выстрелила подушка безопасности, разбилось лобовое стекло и повредился корпус.

Ранее в Подмосковье в ДТП попал элитный спорткар McLaren. В результате аварии машина полностью сгорела, восстановить ее невозможно.