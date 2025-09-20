Элитный отель чуть не сгорел в турецком Белеке из-за лесного пожара

Отдыхающим в пятизвездочном Titanic Deluxe Golf Belek 5* вечером 19 сентября пришлось на время эвакуироваться из отеля. Это случилось из-за природного пожара, который произошел в районе Аксу рядом с Антальей, сообщает Tourdom .

Туристы рассказали, что возгорание началось за рекой неподалеку от отеля. Однако искры направлялись в сторону гостиницы. В результате на ее территории тоже началось возгорание. Огонь охватил соломенную крышу одного из кафе вдоль реки.

Ряд путешественников покинули отель и отправились в иной район Анталии. Они не хотели «дышать дымом». Однако к утру почти все вернулись в отель.

Сотрудники местной пожарной службы быстро приехали и потушили возгорание. К утру рядом с гостиницей дыма уже не было.

Ранее в турецкой провинции Анталья ввели экстренные меры из-за стремительного распространения лесных пожаров. Они спровоцированы сильными ветрами. Эвакуировали несколько отелей. К ним пригнали дополнительную технику и силы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.