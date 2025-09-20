Лесные пожары в Турции вынудили эвакуировать отели в Анталье

В качестве предосторожности эвакуированы постояльцы двух отелей в курортных зонах, а пожарные службы задействовали дополнительные силы и технику, включая автоцистерны с водой, для локализации возгораний.

Огонь приблизился к жилым территориям в районе Аланьи, где затронул несколько махаллей (районов) — Алиефенди, Испатлы, Коджаогланлы, Ишаклы и Каргыджак. Параллельно пожары бушуют в соседнем регионе Мугла, в районах Кейджегиз и Милас, где также сохраняется высокая угроза для населенных пунктов.

Местные власти призывают жителей и туристов соблюдать осторожность и следовать инструкциям спасателей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.