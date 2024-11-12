Элитная столичная квартира за 500 млн рублей арестована по делу Тимура Иванова
Фото - © РИА Новости
Элитное жилье на московской улице Арбат ценой более 500 млн рублей арестовали по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полученные судебные и другие документы.
Площадь элитной квартиры составляет более 300 «квадратов». Кадастровая цена — 116 млн рублей, а рыночная — полмиллиарда.
На одном из сайтов для покупки недвижимости указано, что в том же доме квартиры около 250 «квадратов» стоят от 520 до 555 млн рублей. В жилье, предварительно, была зарегистрирована экс-жена Иванова Светлана.
Ранее Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на 8 машин и 2 мотоцикла по делу Иванова. Автомобилями юридически владеют третьи лица, но фактически ими пользовался экс-замминистра обороны.