Суд арестовал восемь автомобилей и два мотоцикла по делу Тимура Иванова

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на восемь автомобилей и два мотоцикла по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, пишет ТАСС .

Автомобили принадлежат третьим лицам, но фактически числятся за Ивановым.

Среди арестованных машин — Bentley Continental, Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63 AMG.

Кроме того, в этом списке один ретро автомобиль 1967 года выпуска, мотоциклы MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 и Triumph Thunderbird storm ABS.

Ранее стало известно, что всего в автопарке у экс-замминистра МО числилось 12 машин. Среди них также были Chevrolet Suburban и ЗиС-110. Стоимость последнего начинается от 11 млн руб. и доходит до 18 млн руб., следует из данных «Авто.ру». Также недавно были обанружены очередные элитные автомобили, которыми владел заместитель министра обороны.

Кроме того, супруга Иванова владела Aston Martin, Bentley Continental, Hummer H2 и двумя мотоциклами.

Экс-замминистра обороны задержали в конце апреля. Его вместе с подельником обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, речь идет о сумме около 1 млрд рублей.

Ранее защита Иванова попросила смягчить ему меру пресечения. Адвокаты попросили перевести мужчину под домашний арест.