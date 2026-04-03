Электроскутер взорвался и загорелся у курьера в столице
Фото - © Телеграм-канал «Подъем»
На Шаболовке в Москве у курьера взорвался электроскутер. Предварительно, ЧП произошло во время движения, рванул аккумулятор, сообщает «Подъем».
Электроскутер взорвался перед магазином «Магнит», рассказали очевидцы.
Курьер при этом отделался испугом. Пострадавших среди прохожих тоже нет.
В магазине из-за взрыва повреждена витрина, а электроскутер пришлось тушить пожарным.
Ранее курьер на электровелосипеде сбил 8-летнего мальчика на севере Москвы. Пострадавший доставлен в больницу.
