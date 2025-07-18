Электросамокатчик погиб после проезда на красный свет и столкновения с автобусом

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В Москве водитель электросамоката погиб после столкновения с автобусом

На улице Малыгина в столице произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель электросамоката решил проехать на запрещающий сигнал светофора и погиб, сообщает Госавтоинспекция Москвы .

Авария произошла в районе дома №2 на улице Малыгина. После проезда на красный свет водитель электросамоката врезался в автобус. От полученных травм он скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. На месте работают следственно-оперативной группы.

Жители московского района Бирюлево недовольны, что пользователи кикшеринга игнорируют правила и часто сбивают пешеходов. Они решили оригинально проучить самокатчиков.