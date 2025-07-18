Электросамокатчик погиб после проезда на красный свет и столкновения с автобусом
В Москве водитель электросамоката погиб после столкновения с автобусом
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На улице Малыгина в столице произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель электросамоката решил проехать на запрещающий сигнал светофора и погиб, сообщает Госавтоинспекция Москвы.
Авария произошла в районе дома №2 на улице Малыгина. После проезда на красный свет водитель электросамоката врезался в автобус. От полученных травм он скончался на месте.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. На месте работают следственно-оперативной группы.
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