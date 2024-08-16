Электричка насмерть переехала человека в Нижнем Новгороде

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Доследственную проверку начали после гибели нижегородца под колесами электрички

В Нижнем Новгороде мужчина погиб, попав под колеса поезда. По факту произошедшего организована доследственная проверка, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Происшествие случилось на железнодорожной станции Мыза. Машинист поезда заметил мужчину и пытался остановить электричку, однако избежать гибели пешехода не удалось.

Правоохранители ведут проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Несколько дней назад в Нижегородской области машинист смог предотвратить наезд на детей. Все произошло на перегоне Сережа — Черемес.