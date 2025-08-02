Ел сырую рыбу: китайский дайвер выживал в подводной пещере 5 дней

19 июля 40-летний китайский дайвер Ван из города Фужун пропал без вести. Мужчина нырнул в реку с другом на 5 минут и больше не появился, сообщает Baza .

Глубина реки — 10 м, но ближе ко дну был вход в сложную и глубокую систему пещер. Скорее всего, дайвер заблудился и, возможно, утонул. Спасатели сразу же начали поиски.

Первое погружение специалистов не дало результатов, но во время второго они услышали стук по камням. Тогда дайверы опустились на 130 м, но никого не обнаружили.

Потерявшийся китаец находился в том месте, он смог найти воздушную подушку на глубине 100 м. Заметив водолазов, мужчина нырнул вниз, размахивая включенным фонариком, тогда в его баллоне было всего 4% кислорода. На пути обратно дайверы нашли Вана.

После спасения он первым делом попросил закурить. Мужчина чувствовал себя слишком хорошо для человека, который 5 дней выживал в подводной пещере. После выхода за сушу, он самостоятельно дошел до машины скорой помощи.

Затем дайвер рассказал, что случайно заблудился и полностью потерял счет времени. Он смог выжить благодаря тому, что ел сырую рыбу.