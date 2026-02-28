El Deber: самолет ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на дорогу

Самолет Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, упал в городе Эль-Альто на дорогу, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету El Deber.

Отмечается, что на дороге в этот момент было активное движение транспорта.

Отмечается, что самолет врезался в несколько автомобилей, которые двигались по шоссе.

Официальной информации об инциденте не поступало.

Ранее стало известно, что причиной крушения турбовинтового пассажирского самолета Ан-24, которое произошло 24 июля прошлого года в Амурской области, стала совокупность факторов, в том числе ошибки экипажа и авиадиспетчера.

