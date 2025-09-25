Эксперт назвал причину обрыва канатной дороги на Шри-Ланке

Обрыв канатной дороги в монастыре На Уяна Аранья Сенасаная на Шри-Ланке, в результате которого погиб россиянин Сергей Веркашанский и еще шесть человек получили травмы, произошел из-за несоблюдения техники безопасности, сообщает aif.ru .

Обрыв троса канатной дороги в монастыре На Уяна Аранья Сенасаная в Курунегала на Шри-Ланке привел к гибели семи буддийских монахов, среди которых был россиянин Сергей Веркашанский. Еще шесть человек получили травмы.

Старейший тхеравадинский монах в России Панньаавудхо Топпер тхера пояснил, что причиной трагедии стало нарушение техники безопасности. По его словам, за состоянием механизма никто не следил, а тележка часто была перегружена.

«Трос порвался, потому что техника безопасности не соблюдалась. Скорее всего, не было и ответственного за механизм. Кроме того, тележка была перегружена. Знакомые монахи, которые там бывали, рассказывали, что она часто ездила с перегрузом. Отсутствовал «лифтовый контроль» за состоянием троса и лебедки. Вот трос и лопнул. В Азии подобное не редкость», — объяснил Панньаавудхо Топпер тхера.

Он также отметил, что монастырь известен как один из крупнейших центров практики медитации, однако обладает специфической репутацией. Несколько лет назад в этом монастыре скончался бывший монах Валерий Родионов после тяжелой болезни, вызванной укусом насекомого.

Ранее сообщалось, что при падении вагона канатной дороги на Шри-Ланке погибли семь монахов, еще шесть человек пострадали.