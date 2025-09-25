Вагон канатной дороги с буддийскими монахами упал на Шри-Ланке

сегодня в 13:48

Буддийский монах из РФ погиб после падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке

На Шри-Ланке произошло ЧП на канатной дороге, когда кабина с пассажирами рухнула вниз, сообщает «Царьград» со ссылкой на Daily Mirror.

Внутри вагона находилась группа буддийских монахов.

Двоим удалось спастись, выпрыгнув из падающей кабины, они получили легкие травмы. Четверо получили серьезные ранения. Еще семь человек погибли.

Как сообщает местная полиция, среди погибших трое монахов были иностранными гражданами: из России, Румынии и Индии.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.