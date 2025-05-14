Экскаваторщик упал с 5 этажа вместе со сносимым домом и почти не пострадал

Mash: в Липках экскаваторщик выжил при падении с высоты и обрушении дома

В городе Липки Тульской области водитель экскаватора упал с высоты пятого этажа во время сноса дома. Мужчина рухнул на землю в своей машине, но не получил серьезных травм, сообщает SHOT .

Рабочий сносил здание, находясь на большой высоте. В один момент конструкция не выдержала и часть дома обрушилась, после чего экскаватор полетел вниз вместе с обломками бетона.

Сейчас в обстоятельствах сноса здания разбирается прокуратура. Информации о других пострадавших не приводилось.

Накануне, 13 мая, в подмосковном Красногорске пьяный мужчина выжил при падении с девятого на кондиционер, находившийся двумя этажами ниже. «Карлсон» был полностью голым и, по словам владелицы пострадавшей квартиры, испачкал ее жилье кровью и экскрементами.