Экс-замдиректора фонда капремонта Подмосковья признал вину во взяточничестве

сегодня в 10:26

Бывший заместитель директора фонда капремонта Подмосковья Мстислав Дымнич сотрудничает со следствием по уголовному делу о взяточничестве. Он признал свою вину, сообщает ТАСС .

«Дымнич признал вину в инкриминируемом ему преступлении», — сообщили в правоохранительных органах.

Бывший замдиректора фонда капремонта Московской области активно сотрудничает со следствием. Он заявил, что не будет препятствовать действиям правоохранителей. Арест Дымничу продлили на время предварительного следствия.

Мстислава Дымнича подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его задержали в июле этого года. Дымничу грозит до 15 лет лишения свободы и штраф.