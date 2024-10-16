Экс-замдиректора фонда капремонта Подмосковья признал вину во взяточничестве
Фото - © Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области
Бывший заместитель директора фонда капремонта Подмосковья Мстислав Дымнич сотрудничает со следствием по уголовному делу о взяточничестве. Он признал свою вину, сообщает ТАСС.
«Дымнич признал вину в инкриминируемом ему преступлении», — сообщили в правоохранительных органах.
Бывший замдиректора фонда капремонта Московской области активно сотрудничает со следствием. Он заявил, что не будет препятствовать действиям правоохранителей. Арест Дымничу продлили на время предварительного следствия.
Мстислава Дымнича подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его задержали в июле этого года. Дымничу грозит до 15 лет лишения свободы и штраф.