Экс-ведущую «Орла и Решки» не пустили в США из-за HORNY BIBLE

Бывшую ведущую программы «Орел и Решка» задержали в США и поместили в иммиграционную тюрьму из-за HORNY BIBLE и публикаций в ее Instagram*, сообщает «112» .

Прилетев в Нью-Йорк, Василиса столкнулась с первыми трудностями уже на паспортном контроле. Из-за ее предыдущей работы в паспорте оказалось слишком много штампов, что вызвало подозрения у американских офицеров. В результате Василису направили на дополнительный досмотр багажа.

Из чемодана первым делом извлекли «пошлую Библию». По словам девушки, это был всего лишь реквизит для юмористического видео, где она играла роль монахини и использовала книгу для создания образа. Также инспекторы обнаружили BDSM-костюм, который Василиса везла для хэллоуинской вечеринки.

Досмотр сопровождался ироничными репликами, поэтому девушка не воспринимала происходящее всерьез. Вскоре ее провели в комнату для допроса. У Василисы забрали телефон и начали проверять аккаунты в соцсетях. До фотографий и коротких видео дело не дошло — внимание офицеров привлекло описание профиля: «7 лет секси путешествий».

В результате визу аннулировали, а Василису поместили в камеру для иммигрантов. Спустя сутки ее депортировали в Европу.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.