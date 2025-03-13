Экс-проститутка в Петербурге наняла киллера, чтобы избавиться от соседки

Бывшая проститутка наняла киллера, чтобы тот ликвидировал ее соседку по коммунальной квартире в Санкт-Петербурге. Однако история для заказчицы закончилась неудачно, сообщает SHOT .

59-летняя Галина, которая была ранее привлечена за занятие проституцией, постоянно конфликтовала с 67-летней соседкой по коммуналке. Между дамами регулярно вспыхивали споры.

Галина 2 раза писала заявление в полицию. У нее снимали побои, но на этом конфликты не заканчивались.

Однажды женщина отправилась к Александро-Невской лавре. Там стоял нищий мужчина, просивший милостыню. Петербурженка предложила ему подработку: убить соседку взамен на 70 тыс. рублей. Галина указала адрес и сказала, что выплатит средства сразу после того, как «работа будет выполнена».

Однако мужчина не стал убивать за деньги и рассказал все полиции. На Галину открыли уголовное дело.

Ранее киллеров-расчленителей задержали под Иркутском.