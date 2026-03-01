Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад был убит при авиаударах

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, предварительно, был убит в результате израильских авиаударов по территории исламской республики, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на иранские СМИ.

При этом к настоящему моменту официально информация не подтверждена.

Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. В июне 2024 года Ахмадинежад зарегистрировался кандидатом на пост президента Ирана на выборах, но не получил одобрения при проверке Наблюдательным советом республики.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Временным исполняющим обязанности Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи.

