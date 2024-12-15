сегодня в 14:55

Экс-начальство WorldSkills Russia украло 130 млн рублей из бюджета на нацпроекте

Экс-руководство WorldSkills Russia обвиняют в хищении около 130 млн рублей из российского бюджета. Эти деньги организации направили по нацпроекту «Демография», рассказал ТАСС начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По делу арестованы административный директор WorldSkills Russia, а также директор дивизиона Агентства стратегических инициатив. Их могут привлечь к уголовной ответственности.

Генерального директора WorldSkills Russia Роберта Уразова и руководителя аппарата Агентства Данира Мухаметзянова задержали 20 июня 2024 года. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК РФ.

WorldSkills Russia — автономная некоммерческая организация, которая на русском называется «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». Одна из главных его задач — создание стандартов рабочих профессий, улучшение экзаменационной систем в профессиональном и высшем образованиях.