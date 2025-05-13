Экс-миллионер изнасиловал двух женщин в люксовом отеле на Майорке

Разорившийся британский миллионер надругался над двумя женщинами в люксовом отеле на острове Майорка в Испании, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Ultima Hora.

Подозреваемому 55 лет. Он родом из Великобритании. Мужчина в начале 2000-х был владельцем компании мобильной связи.

У бизнесмена было внушительное состояние, но спустя 10 лет он потратил 50 млн евро всего за полтора года и обанкротился. А недавно он изнасиловал двух девушек на курорте Европы.

В начале текущего года на мужчину заявила жительница Южной Америки. Она рассказала, что познакомилась с экс-миллионером в интернете, а затем прилетела к нему на Майорку. В пятизвездочном люксовом отеле мужчина надругался над своей гостьей.

В мае на мужчину пожаловалась гражданка Украины. Она заявила, что британец изнасиловал ее в том же отеле на Майорке. Девушка получила травмы интимных частей тела. Украинка утверждает, что знает и других девушек, над которыми надругался экс-миллионер.

Полиция задержала подозреваемого, но затем отпустила из-за доказательств, которые он предоставил. Однако дело все еще расследуется.

Ранее трое посетителей «Бургер Кинга» изнасиловали девушку-инвалида в туалете в Москве. При этом в заведении вместе с жертвой была ее мать, которая не подозревала о происходящем.