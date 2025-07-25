Экс-губернатора Тамбовской области заключили под стражу

сегодня в 21:44

Столичный суд избрал меру пресечения экс-губернатору Тамбовской области Максиму Егорову, проходящему по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу. Суд удовлетворил прошение.

Егорова отправили в СИЗО на два месяца.

Экс-губернатор Тамбовской области был задержан по подозрению в получении взятки. По нескольким адресам бывшего главы региона прошли обыски. Ему вменяют получение взяток на общую сумму в 80 млн рублей.