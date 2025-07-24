Экс-главу Тамбовской области Егорова задержали по делу о взятках

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали правоохранители. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС .

В отношении Егорова возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В данным момент с ним проводят следственные действия. По нескольким адресам экс-главы региона в Москве и Тамбове проводят обыски.

Егоров исполнял обязанности губернатора Тамбовской области с октября 2021 по ноябрь 2024 года. Он отмечен почетными грамотами президента и федерального правительства.

Ранее вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко задержали по делу об оборонительных сооружениях. До этого в СМИ сообщали, что в его кабинете организовали обыски. Причина в том, что «зубы дракона» исчезли во время возведения фортификаций на границе Брянской области с Украиной.