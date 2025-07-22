Вице-губернатора Брянской области Симоненко задержали и везут в Москву

Вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко задержали по делу об оборонительных сооружениях. 22 июля его могут этапировать в Москву, где будет решаться вопрос об аресте, сообщает Mash .

До этого в СМИ сообщали, что в кабинете Симоненко организовали обыски. Причина в том, что «зубы дракона» исчезли во время возведения фортификаций на границе Брянской области с Украиной.

Правоохранители выяснили, что на бумагах они существуют. Однако в жизни не установлены.

По одной из версий, «зубы дракона» либо не установили в нужном количестве, либо могли похитить после установки.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала взыскать почти 1 млн рублей с организаторов строительства фортификаций на границе Белгородской области с Украиной. Ответчиками выступили несколько физических и юридических лиц.