Экс-губернатор Тамбовской области арестован из-за взяток на 80 млн рублей

Экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова обвиняют в получении взяток на 80 млн рублей. Его поместили под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным правоохранителей, Егоров систематически брал взятки от предпринимателей Тамбовской области. В обмен на деньги он обещал общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, а также содействие в продвижении на госслужбе.

Всего он получил взятки на сумму не менее 80 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток).

У Егорова провели обыски по разным адресам, в том числе на территории столичного региона. Правоохранители изъяли различные предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, а также предметы роскоши.

Помимо Егорова, были задержаны его водитель Соломатин А. Н., а также посредник в даче взяток Аганов С. И. Суд Москвы поместил экс-главу Тамбовской области и других задержанных под стражу.

Егоров был назначен врио главы Тамбовской области 4 октября 2021 года. 19 сентября 2022 года он победил на выборах губернатора. 4 ноября 2024 года Егоров ушел в отставку.

