Экс-замглавы соббеза МВД в Челябинске «крышевал» бизнес за большие суммы

сегодня в 08:44

Экс-замглавы собственной безопасности ГУ МВД РФ в Челябинске задержали за взятку

Экс-заместителя начальника собственной безопасности Главного управления МВД России по Челябинской области Максима Блинникова задержали из-за подозрения в получении взятки. Это произошло 29 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Мужчину задержали работники ФСБ. Блинников — полковник полиции. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Блинникова уволили из полиции 24 декабря. По информации источника, с 2023 по 2025 годы задержанный, предположительно, неоднократно получал взятки в особо крупном размере. Их якобы давал представитель одной из компаний за покровительство.

В отношении Блинникова возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки»).

