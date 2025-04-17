Экс-главу проектного управления Минцифры РФ избил поклонник его жены в Москве
Бывший начальник проектного управления Минцифры РФ Константин Бырда был сильно избит ухажером его супруги. Мужчину увезли в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает Mash.
Инцидент случился несколько дней назад на столичной Покровке. Бырда встретился с предпринимателем Павлом П., у которого бизнес в области рекламы.
Бывший чиновник хотел узнать, зачем мужчина пытается выйти на контакт с его супругой. Павел, предположительно, начал драку.
Сначала бизнесмен два раза ударил Бырду, а потом повалил его на асфальт. В результате у бывшего чиновника травма головы, ушибы, сотрясение мозга, а также фингал.
Ранее мужчина жестко избил пассажира на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве.