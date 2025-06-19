Экс-директора «Крошки Картошки» задержали за продажу фейковой проходки на ПМЭФ

Председатель «Московской коллегии адвокатов „Русланов и партнеры“». Купил фейковую проходку на ПМЭФ за 1 млн рублей у экс-директора сети «Крошка Картошка» Андрея Королева, сообщает Mash .

Адвокат из Москвы заранее позаботился о том, чтобы попасть на ПМЭФ. Весной он связался с Королевым, который пообещал организовать проходку за 1 млн рублей.

Тот явился в офис адвокатской конторы и получил 1 млн рублей наличными. Королев пообещал подать заявку на участие в ПМЭФ, но так этого и не сделал.

В итоге адвокат, который лишился денег и не попал на форум, обратился в полицию. Экс-директора «Крошки Картошки» задержали. Его доставили в отдел полиции для разбирательств.

ПМЭФ — это одно из самых масштабных мировых событий. В этом году мероприятие проходит с 18 по 21 июня.