Экс-депутату Мосгордумы Круглову предъявили обвинение по делу о фейках про ВС РФ

В Москве бывшему депутату Мосгордумы Максиму Круглову предъявили обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (пункт «д» часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, Круглов в апреле 2022 года в Telegram-канале опубликовал пост. В нем мужчина под видом достоверных сообщений написал фейковую информацию о действиях ВС РФ в отношении мирного населения Украины.

На допросе Круглов вину не признал. Следствие собирается подавать ходатайство о заключении экс-депутата Мосгордумы под стражу.

Круглова задержали 1 октября. Он был депутатом Думы с 2019 по 2024 год. Политик являлся главой фракции «Яблока» в парламенте мегаполиса и был исполняющим обязанности зампреда столичного отделения партии.

