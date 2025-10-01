сегодня в 17:09

Экс-депутата Мосгордумы Круглова задержали за распространение фейков о ВС РФ

Бывшего заместителя председателя партии «Яблоко» в Мосгордуме Максима Круглова задержали по уголовному делу о фейках про Вооруженные силы РФ, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Согласно данным следствия, в апреле 2022 года Круглов опубликовал пост в Telegram-канале с заведомо ложной информацией о действиях российских военнослужащих против мирного населения Украины.

В отношении экс-депутата возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Правоохранительные органы задержали Круглова. В ближайшее время подозреваемого доставят к следователям на допрос. Расследование уголовного дела продолжается.

С 2019 по 2024 год Круглов занимал должность депутата Мосгордумы, где он руководил фракцией «Яблока» в городском парламенте, а также исполнял обязанности зампреда московского отделения партии.

