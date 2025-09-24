Экс-чиновник Росимущества Авакян загадочно погиб в консульстве Армении

Бывший чиновник Росимущества Борис Авакян обнаружен мертвым в консульстве Армении в Санкт-Петербурге. Он закрылся в уборной и, предположительно, совершил самоубийство, сообщает Baza .

Через час дверь в туалет открыли силой. Авакян уже был мертв.

23 сентября экс-чиновник сбежал из Кронштадтского суда в Петербурге. Во время заседания мужчина попросил разрешить ему покинуть камеру, чтобы покурить. Конвоиры упустили Авакяна, и тот скрылся. Он пытался спрятаться в консульстве Армении.

Авакян был фигурантом дела об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 млрд рублей. 22 августа он заключил контракт с Минобороны РФ и собирался отправиться в зону спецоперации. Дело приостановили. Затем его возобновили, поскольку Авакян расторг контракт.

Он являлся главой крупнейшего таможенного брокера торгового порта «Санкт-Петербург». С 2010 года был замруководителя управления Росимущества в Ленинградской области.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.