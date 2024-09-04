Экс-боец ЧВК «Вагнер» до смерти забил свою беременную девушку в Омске

В Омске бывший боец ЧВК «Вагнер», ранее отбывавший наказание в колонии за причинение тяжких телесных повреждений, до смерти забил свою беременную девушку, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

В 2021 году 36-летний Сергей Козлов избил жительницу Омска и ее дочь топором. Его приговорили к шести годам лишения свободы. В колонии мужчина подписал контракт с ЧВК «Вагнер».

Козлов получил медаль «За отвагу» за участие в боевых действиях, а в прошлом году вернулся домой. В октябре экс-боец ЧВК «Вагнер» отдыхал вместе со своей беременной девушкой и ее отцом в загородном доме. В какой-то момент Козлов набросился на возлюбленную и начал ее избивать. Причиной послужило то, что девушка якобы сломала акустическую колонку.

Изверг бил возлюбленную по голове колонкой, пинал ногами и прыгал у нее на животе, а затем наступил ей на шею. При этом он кричал, что девушка недостойна носить его ребенка. Некоторые пытались остановить Козлова, но не смогли.

Экс-бойца ЧВК «Вагнер» обвиняют в убийстве женщины, находящейся в состоянии беременности, совершенном с особой жестокостью. Сейчас он находится в СИЗО. В сентябре прокуратура запросит ему срок.

Ранее в Пермском крае задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Артема Бучина, которого подозревают в убийстве его девушки Екатерины и ее семилетней дочери. Мужчина ранее уже отбывал срок за убийство молодой женщины.