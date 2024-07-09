Экс-акробата из «Цирка дю солей» избили посреди улицы в Москве

Акробата Александра Казеко, ранее выступавшего в «Цирке дю солей», жестоко избили в центре Москвы, у него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом руки, сообщает SHOT .

4 июля вечером 33-летний Казеко шел по Тверской улице. По словам артиста, на него внезапно напал неизвестный. Преступник жестоко избил акробата, а затем скрылся. При этом он ничего не потребовал.

Александр добрался до ближайшего травмпункта. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом руки. Из травмпункта акробат поехал в «Склиф», где провел некоторое время.

Мужчину уже выписали из больницы, он находится дома, где занимается своим восстановлением.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Нападавшего на артиста ищут.

Александр Казеко занимался акробатикой, выступал в «Цирке дю солей» и Росгосцирке. После завершения карьеры он открыл свое ивент-агентство.