сегодня в 11:06

Летчики штурмовой авиации сорвали ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» на СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Штурмовики Су-25 нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами. В результате были уничтожены техника и живая сила противника.

«Передаю привет городу Буденовску и своей семье! Победа будет за нами!» — высказался один из летчиков Александр.

Ранее морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» засекли и поразили своими дронами украинский пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области.