Экипаж российского самолета сообщил о странном зеленом шаре

Экипаж самолета Airbus A320 авиакомпании «Ямал» сообщил о том, что их ослепили лазером на подлете к Москве. Об этом информирует Telegram-канал Aviaincident .

15 апреля в 18:22 по московскому времени во время полета на высоте 1000 футов, командир воздушного судна, летевшего по маршруту Новый Уренгой — Москва (Домодедово), заметил зеленый светящийся шар. Объект располагался в районе аэропорта Шереметьево.

Командир принял решение продолжить полет без изменений в маршруте.

Инцидент был зафиксирован в системе авиационной безопасности. В настоящее время проводится расследование.