Экипаж Ка-52М поразил украинские подразделения на авдеевском направлении

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Удар нанесли при помощи неуправляемых авиационных ракет. Вначале экипаж обнаружил цель, а затем атаковал ее.

Оборонное ведомство опубликовало видеозапись боевой работы экипажа Ка-52М. На кадрах видно, как вертолет взлетает и в воздухе выпускает ракеты по выявленным целям, а затем возвращается на место базирования.

Ранее российская артиллерия уничтожила украинские позиции на границе с Белгородской областью.