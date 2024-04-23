Экипаж Ка-52М поразил украинские подразделения на авдеевском направлении
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Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил подразделения ВСУ на авдеевском направлении спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Удар нанесли при помощи неуправляемых авиационных ракет. Вначале экипаж обнаружил цель, а затем атаковал ее.
Оборонное ведомство опубликовало видеозапись боевой работы экипажа Ка-52М. На кадрах видно, как вертолет взлетает и в воздухе выпускает ракеты по выявленным целям, а затем возвращается на место базирования.
Ранее российская артиллерия уничтожила украинские позиции на границе с Белгородской областью.